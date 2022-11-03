شؤون فلسطينية

شاهد: "التنمية" بغزة توزع مساعدات نقدية على متضررين من العدوان الأخير

شاهد: "التنمية" بغزة توزع مساعدات نقدية على متضررين من العدوان الأخير
جانب من اللقاء
دنيا الوطن - عماد أبو سيف
وزعت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الخميس، مساعدة نقدية، بقيمة ألف دولار، على 92 أسرة من متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر آب/ أغسطس الماضي عام 2022 الجاري، بتمويل من مؤسسة أمان ماليزيا.

وقال المهندس عمر صيام، مدير مؤسسة أمان فلسطين الماليزية، إننا "نحاول في هذا اليوم مساعدة الأسر الفلسطينية التي دمرت منازلها بالكامل في العدوان الأخير على قطاع غزة، من خلال تقديم بدل إجار مؤقت، مساعدةً من مؤسسة أمان فلسطين، وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأشغال الفلسطينية".

وأوضح صيام في حديثه لـ"دنيا الوطن" أن الأسر المستفيدة، هي 92 أسرة دمرت منازلهم بالكامل، ويسكنون الآن في منازل بالإيجار، وهذا المنحة كبداية لمشروع إعادة إعمار القطاع.

بدورها، أكدت عزيزة الكحلوت، المتحدثة باسم وزارة التنمية بغزة، أن الوزارة تحتفل وبالتعاون مع مؤسسة أمان ماليزيا، بتوزيع ألف دولار لـ 92 أسرة، من متضرري العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر آب/ أغسطس الماضي.

من جهته، قال المواطن صبحي أبو شوقه، أن منزله تضرر بالكامل، ويسكن الآن بالإيجار، متمنياً من الجهات المعنية الإسراع بدعمهم من أجل بناء منازلهم والعودة إليها.

 



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