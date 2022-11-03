المطران عطا الله حنا: نطالب برفع الحصار عن مدينة نابلس فورًا

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكسن اليوم بأننا "نطالب بأن يزول الحصار الظالم الذي تتعرض له مدينة نابلس فورا فليس من المنطق والعدل ان تبقى نابلس محاصرة وان يُمنع الدخول والخروج اليها وهي المدينة النابضة بالحياة".وتابع: "والتي فيها جامعة النجاح حيث ان طلاب الجامعة يجدون صعوبة في الوصول الى جامعتهم والعودة الى منازلهم".وأضاف: "ارفعوا ايديكم عن نابلس فنابلس هي عنوان الشهامة والكرامة والوطنية ومن واجبنا جميعا ان نكون مع نابلس كما ومع كافة مدننا ومحافظاتنا وبلداتنا الفلسطينية التي تعاني من الحصار ومن سياسات الاحتلال الظالمة".