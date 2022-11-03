دولي

محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
عمران خان
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أصيب خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد.

وأصيب عمران خان بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان، مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع، وفق ما أفادت قناة "سكاي نيوز".

وذكرت مصادر محلية أن عمران خان، أصيب في منطقة غوجران والا، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في منطقة الرجل.

وكان عمران في مسيرة حاشدة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أشار موقع "تايمز أوف إينديا" إلى أن الشخص المتورط في إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق جرى توقيفه.

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