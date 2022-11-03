بالأسماء: شهيدان وأربع إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت ظهر اليوم مخيم جنين، وحاصرت "ملحمة"، ودارت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاه المواطنين.



وبارتقاء الشهيدين في مخيم جنين، يرتفع عدد الشهداء اليوم إلى أربعة، حيث ارتقى صباح اليوم الشهيدان: عامر بدر حلبية (20 عاما) من بيت حنينا، وداوود محمود خليل ريان (42 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس.







رام الله - دنيا الوطنرام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، استشهاد مواطنين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين.وقالت وزارة الصحة، إن الشاب فاروق جميل حسن سلامة (28 عاما)، وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن والصدر والرأس، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنعاشه، وارتقى شهيدا.وأضافت أن الشهيد الأخر هو الفتى محمد سامر خلوف (16 عاما)، فيما لا يزال أربعة آخرون يتلقون العلاج.