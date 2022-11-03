قرعاوي: ذكرى "وعد بلفور" الأليمة تجدد عزم شعبنا على المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب فتحي قرعاوي، أمس الأربعاء، أن ذكرى "وعد بلفور" تمر هذا العام تزامناً مع تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، رداً على استمرار جرائم الاحتلال.وأشار قرعاوي إلى أنه رغم مرور سنوات كثيرة على هذا الوعد المشؤوم، إلا أن شعبنا يبعث برسائل أنه لن يستسلم ولن يستكين أمام محاولات السيطرة على أرضه ومقدساته، وسيواصل نضاله المشروع لاسترداد حقوقه المسلوبة.وتابع قائلاً: "هذه الذكرى تمثل نقطة تجديد لهمة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة، كخيار استراتيجي نحو تحرير الأرض وطرد المحتل عن وطننا وربوع فلسطين".وذكر أن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال هذه الأيام، دليل على تمسك شعبنا بهذا الطريق، لإنهاء الاحتلال الظالم على أرضه ومقدساته.وشدد قرعاوي على أن شعبنا سيواصل مقاومته حتى تحرير فلسطين، ولن يأبه بالمؤامرات الدولية والإقليمية لكسر إرادته وصموده أمام جرائم الاحتلال المتواصلة.