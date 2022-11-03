أبو عرة: الاحتلال يتجرع غصة فشله في إيقاف مد المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الشيخ مصطفى أبو عرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يفشل في كل مرة بوقف تمدد المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.وأوضح أبو عرة أن تصاعد عمليات المقاومة يدل أولاً على فشل سياسية الاحتلال الهادفة لوقفها ومحاصرتها، منوهاً إلى أن جميع محاولات الاحتلال بهذا الصدد والتي تكثفت منذ آذار/ مارس الماضي، لم تفلح في احتواء المقاومة.وتابع قائلاً: "كل جهود الاحتلال ساهمت في امتداد المقاومة سواء في جنين ونابلس والخليل والقدس وجميع المدن والمخيمات الفلسطينية"، مشدداً على أن منظومة الاحتلال الأمنية عاجزة عن وقف المقاومة وتمددها في الضفة الغربية.وذكر القيادي أبو عرة أن هذا التصعيد في العمل المقاوم يأتي رداً على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه اليومية، ضد شعبنا الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته.