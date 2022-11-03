شؤون فلسطينية

حنا: النكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا كانت بوعد من بلفور

حنا: النكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا كانت بوعد من بلفور
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم: بأننا و"بمناسبة الذكرى السنوية لما يسمى بوعد بلفور المشؤوم فإننا نؤكد مجددا بأن هذه المناسبة بالنسبة الينا هي ليست يوما للذكرى فسحب بل هي واقع نعيشه في كل حين".

وأضاف: فمنذ "وعد بلفور المشؤوم وحتى وهذه الساعة والفلسطينييون يعانون من الظلم والقمع والاحتلال والنكبات والنكسات ناهيك عن المجازر والجرائم التي ارتكبت بحقهم والتي ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية".

وتابع: "الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من الاحتلال والظلم والقمع والممارسات الاحتلالية العنصرية المقيتة ولذلك فإن هذا الوعد المشؤوم ما زلنا ندفع بتبعاته حتى هذه الساعة".

وأردف: "يبدو ان بريطانيا التي صدر منها هذا الاعلان لم تتغير فيها السياسة الرسمية فرئيسة الحكومة البريطانية التي استقالت او اقيلت قالت بأنها تفتخر بأنها صهيونية ورئيس الوزراء الحالي يتغزل باسرائيل وبشكل مقيت لا يمكن تبريره انسانيا او اخلاقيا ، ولذلك فإن وعد بلفور في بريطانيا ليس حدثا تاريخيا عابرا بل هو واقع وسياسة ما زالت ممارسة على الارض بحق شعبنا الفلسطيني سواء من بريطانيا او من امريكا او من هذه المنظومة كلها المرتبطة بالصهيونية والمعادية لشعبنا وقضيته العادلة".

وأوضح اليوم "ومع اتساع رقعة الفاشية في اسرائيل نقول بأن وعد بلفور ما زال قائما ولكن الفلسطينيين بصمودهم وثباتهم ورباطهم وتشبثهم بحقوقهم انما رموه في مزبلة التاريخ، فبلفور اعطى ما لا يملك لمن لا يستحق ، وفلسطين ليست ملكا لبلفور ولغيره لكي تقدم على طبق من ذهب للمستعمرين والمحتلين الذين اوتي بهم من هنا او هناك".

وبين نقول بأن "الاحتلال كان بوعد من بلفور وليس بوعد من الله كما يدعي المتصهينون بكافة مسمياتهم واوصافهم فالله لا يحلل القمع والظلم والتشريد وامتهان الكرامة والحرية الانسانية".

أخبار ذات صلة

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون الأسيرة الأولى في تاريخ الثورة الفلسطينية برناوي

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون الأسيرة الأولى في تاريخ الثورة الفلسطينية برناوي

&#34;الداخلية&#34; تنشر إحصائية مواليد قطاع غزة خلال أكتوبر

"الداخلية" تنشر إحصائية مواليد قطاع غزة خلال أكتوبر

العسيلي يبحث مع السفير المصري تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

العسيلي يبحث مع السفير المصري تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية القدس ويعتقل والديه

شاهد: الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية القدس ويعتقل والديه

حملة &#34;حماة الأرض&#34; تواصل فعالياتها لإسناد قاطفي الزيتون

حملة "حماة الأرض" تواصل فعالياتها لإسناد قاطفي الزيتون

إصابة مواطن وأبنائه الثلاثة بجروح وكسور في اعتداء مستوطنين شرق الخليل

إصابة مواطن وأبنائه الثلاثة بجروح وكسور في اعتداء مستوطنين شرق الخليل

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تنعى الشهيد ريان

"العربية الفلسطينية" تنعى الشهيد ريان

عبر النطف المهربة.. الأسير بركة طه يرزق بثلاثة توائم

عبر النطف المهربة.. الأسير بركة طه يرزق بثلاثة توائم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون الأسيرة الأولى في تاريخ الثورة الفلسطينية برناوي

نادي الأسير والحركة الأسيرة والمحررون ينعون الأسيرة الأولى في تاريخ الثورة الفلسطينية برناوي

العسيلي يبحث مع السفير المصري تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

العسيلي يبحث مع السفير المصري تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي

حنا: النكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا كانت بوعد من بلفور

حنا: النكبات والنكسات التي تعرض لها شعبنا كانت بوعد من بلفور

حملة &#34;حماة الأرض&#34; تواصل فعالياتها لإسناد قاطفي الزيتون

حملة "حماة الأرض" تواصل فعالياتها لإسناد قاطفي الزيتون

إصابة مواطن وأبنائه الثلاثة بجروح وكسور في اعتداء مستوطنين شرق الخليل

إصابة مواطن وأبنائه الثلاثة بجروح وكسور في اعتداء مستوطنين شرق الخليل

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تنعى الشهيد ريان

"العربية الفلسطينية" تنعى الشهيد ريان

عبر النطف المهربة.. الأسير بركة طه يرزق بثلاثة توائم

عبر النطف المهربة.. الأسير بركة طه يرزق بثلاثة توائم

حنا: ما أفرزته صناديق الاقتراع انما كان نتيجة طبيعية لتنامي التطرف والعنصرية والفاشية

حنا: ما أفرزته صناديق الاقتراع انما كان نتيجة طبيعية لتنامي التطرف والعنصرية والفاشية

منوعات

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة &#34;إعلان الجزائر&#34;

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة "إعلان الجزائر"