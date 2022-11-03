إصابة مواطن وأبنائه الثلاثة بجروح وكسور في اعتداء مستوطنين شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الخميس، مواطن وأبناؤه الثلاثة، بكسور وجروح ورضوض، باعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في بلدة الشيوخ، شمال شرق الخليل.وأكد المواطن أحمد منير حلايقة، أن مجموعة من مستوطني (أصفر) المقامة عنوة على أراضي المواطنين، اعتدوا بالضرب على المزارع عايد حامد حلايقة (60 عاما) وأبنائه الثلاثة محمد، وحامد، وعمر، خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة المجالس شرق البلدة، القريبة من المستوطنة المذكورة، بحسب وكالة (وفا).وأضاف أن حلايقة وأبنائه أصيبوا بجروح وكسور ورضوض، في الرأس والوجه والقدم، وتم نقلهم الى مستشفى عالية الحكومي بمدينة الخليل لتلقي العلاج، ووصفت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.الجدير بالذكر، أن مستوطني (أصفر) اعتدوا على المزارعين في المناطق القريبة من المستوطنة، عدة مرات خلال الأيام الماضية، بهدف ترهيبهم وإبعادهم عن أراضهم لصالح التوسع الاستيطاني.