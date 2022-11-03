شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تنعى الشهيد ريان

"العربية الفلسطينية" تنعى الشهيد ريان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة العربية الفلسطينية الشهيد داود محمود خليل ريان الذي ارتقى امس برصاصة استقرت في القلب اطلقتها عليه قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة بيت دقوا شمال غرب مدينة القدس.

وقالت الجبهة: في تصريح صحفي لها إن "هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم الاسود لقوات الاحتلال التي تتعمد ايقاع الشهداء بالاستهداف المباشر متوهمة أن تصعيد عنفها سيكسر إرادة شعبنا ويثنيه عن مواصلة نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوقه الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

ودعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية شعبنا وادانة جرائم الاحتلال وكبح جماح عدوانها على كل ما هو فلسطيني وتقديم قادتها الى المحاكمة لارتكابهم الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الجبهة: أننا ونحن "نترحم على روح الشهيد داود ريان فإننا نتوجه بخالص التعازي الى ذويه ومحبيه وإلى أهلنا في بيت دقوا، وشعبنا في عموم فلسطين وخارجها".

وأكدت أن "دماء شهداءنا لن تذهب هدرا، وأن شعبنا سيواصل نضاله ومقاومته للاحتلال حتى تحقيق كامل الأهداف التي آمن بها الشهداء وقدموا ارواحهم في سبيلها، مهيبة بجماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كافة نقاط التماس مع الاحتلال وتصعيد كافة اشكال المقاومة الشعبية في كافة مدن وقرى وبلدات الضفة كرد على جرائم الاحتلال".

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