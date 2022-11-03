دولي

أوكرانيا تبدأ بتسيَير سفن الحبوب بعد اتفاقية إسطنبول

أوكرانيا تبدأ بتسيَير سفن الحبوب بعد اتفاقية إسطنبول
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مغادرة ست سفن محملة بالحبوب موانئ أوكرانيا، إثر عودة روسيا إلى العمل بمبادرة نقل الحبوب، بعد تعهد أوكرانيا عدم شن هجمات على سفن أسطول البحر الأسود من خلال الممر الآمن.

وقال أكار، وفق بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس: "سنكثف جهودنا من أجل تمديد العمل بتلك المبادرة"، لافتاً إلى أن~ "المبادرة تشكل مثالاً على إمكانية حل الأطراف للمشاكل عبر الحوار".

وفي سياق متصل، ثمّن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دور الأمم المتحدة وتركيا في عودة روسيا واستئناف العمل بالمبادرة، وفق قناة (الميادين).

ودعا بوريل عبر تغريدة له، كل الأطراف إلى تجديد مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قائلاً إنّه "لا يجب استخدام الغذاء كسلاح في الحرب".

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