دولي

بايدن يتّهم أنصار ترامب بالسعي لنشر "الفوضى"

بايدن يتّهم أنصار ترامب بالسعي لنشر "الفوضى"
الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بمحاولة تعطيل النظام الانتخابي، وحذّر من تصاعد تطرف الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل.

وحذّر بايدن كذلك، في خطاب متلفز، من تدمير البلاد بخطاب التشكيك في الانتخابات، قائلاً إنّ ذلك "سيمهد الطريق للفوضى".

ودعا الأميركيين في هذا السياق إلى أن يتحدوا ويقفوا صفاً واحداً "ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين"، وفق قناة (الميادين). 

وتحدث بايدن عن "الارتفاع المثير للقلق" في عدد الشخصيات العامة التي تتغاضى عن مثل هذه الأفعال، قائلاً: "يجب أن نقف صفاً واحداً ضد العنف السياسي وترهيب الناخبين هذه الفترة".

وتابع: "علينا أن نواجه هذه المشكلة، لا يمكننا الابتعاد عنها.. لا يمكننا التظاهر بأنّها ستحل نفسها فقط".

وأضاف الرئيس الأميركي: "عند اقتحام مبنى الكونغرس، كنّا نظن أن الأمر انتهى آنذاك، لكن هذا لم يكن صحيحاً"، واصفاً أنصار ترامب بـ"الغوغائيين".

وكان ترامب شكّك قبل يومين في آليات الديمقراطية الأميركية مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، إذ أطلق ادعاءات بأنّ الانتخابات في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة يجري تزويرها.

وكتب ترامب في منصته للتواصل الاجتماعي(تروث سوشال): "ها قد عدنا مجدداً"، معقباً: "انتخابات مزورة"، وأرفق منشوره بتقرير في موقع إلكتروني يميني غير معروف يشير إلى إمكان تعرّض مئات آلاف بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا للتزوير بطرق احتيالية.

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