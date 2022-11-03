شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي
فاطمة البرناوي
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، المناضلة فاطمة البرناوي، أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي انتقلت إلى جوار ربها، اليوم الخميس، في جمهورية مصر العربية عن عمر ناهز 83 عاما.

وأوعز الرئيس عباس، لسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، بإنجاز كافة الترتيبات اللازمة واللائقة بتاريخ المناضلة البرناوي المشرّف.

وولدت المناضلة برناوي في القدس عام 1939 لأب من أصل نيجيري ولأم أردنية فلسطينية، وشارك والدها في ثورة عام 1936، وعادت عائلتها إلى القدس عام 1960 واستقرت في حي الجالية الأفريقية، وما أن بلغت الثامنة عشرة حتى التحقت في صفوف حركة "فتح".

كما وكانت أولى أسيرات الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأمضت 10 سنوات في سجون الاحتلال قبل الإفراج عنها وإبعادها للخارج في 11/11/1979، ثم عادت إلى قطاع غزة عام 1994، وتولت قيادة الشرطة النسائية، ومنحها الرئيس محمود عباس وسام نجمة الشرف العسكري عام 2005.

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