هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى



وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد المواطن داوود محمود خليل ريان (42 عاماً)، برصاص الاحتلال، في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس.



وكان المواطن ريان، قد أصيب فجر اليوم الخميس، برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.



وداوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد أمس الأربعاء المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي إن ما نشاهده اليوم من مواجهة الاحتلال وعملية الطعن، هو رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحامه للمسجد الأقصى.وأكد الهدمي على أن "المسجد الأقصى المبارك بوصلة المسلمين، ولن نسمح للاحتلال أن يعبث بالمسجد".وأضاف: "الشعب الفلسطيني ماضٍ على طريق تحرير فلسطين، وعلى الاحتلال أن يُدرك بأنه يلعب بالنار، والمقاومة الفلسطينية له بالمرصاد".