(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة (أونروا) أمس الأربعاء، استمرارها صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء العائلات التي تضررت خلال التصعيد الإسرائيلي مايو عام ٢٠٢١.وقالت في تصريح لها: "في إطار جهود الأونروا المستمرة للاستجابة لاحتياجات عائلات لاجئي فلسطين التي تأثرت منازلهم خلال تصعيد مايو 2021، تم تقديم الدعم ل 1,275 عائلة متضررة من خلال مساعدات نقدية لدفع بدل الإيجار للمأوى الانتقالي، وإصلاح 7,067 منزلاً متضرراً بشكل جزئي، وإعادة إعمار 590 منزلاً مدمراً بشكل كلي."وأوضحت أنه اعتباراً من الاول من نوفمبر الجاري، تواصل (أونروا) صرف دفعات للتقدم في إعادة إعمار المنازل المدمرة ل 165 عائلة.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تحصل 56 عائلة على دفعات أولى لبدء إعادة إعمار منازلهم مع نهاية الأسبوع الحالي.