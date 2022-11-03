شؤون فلسطينية

شاهد: تسليم 8 سيارات نفايات ضاغطة لخمس بلديات في غزة

شاهد: تسليم 8 سيارات نفايات ضاغطة لخمس بلديات في غزة
السيارات التي تم تسليمها
خاص دنيا الوطن - سندس الخطيب
أتم صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية مشروع توريد 8 مركبات ضاغطة للنفايات الصلبة لخمس بلديات في قطاع غزة وهي (غزة، الزهراء، بيت لاهيا، أم النصر، المغراقة).

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع لبلدية غزة، برعاية الرئيس محمود عباس، حضره المهندس مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، ومحمد الرمحي مدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، ورؤساء بلديات قطاع غزة، وأعضاء المجلس البلدي، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي ومكتب الصندوق.

وأكد الصالح أن الحكومة تبذل جهدًا في سبيل القيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني عامة وأبناء قطاع غزة خاصة، وتنفيذ مشاريع للبنية التحتية وصيانة لشبكات الصرف الصحي وتطوير قطاع النفايات وإعادة الإعمار، شاكرًا الجهات الداعمة على تمويل هذا المشروع الهام الهادف إلى تحسين خدمات النظافة.

وقال الصالح في مقابلة مع "دنيا الوطن" إنه تم بذل جهود كبيرة من الاتحاد الأوروبي والعديد من القناصل للضغط على إسرائيل لإدخال الاليات للقطاع وبمواصفات مختلفة حتى تكون في الاراضي الفلسطينية انجاز وهي بادرة جيدة.

وأضاف الصالح "سنقوم بتزويد القطاع باليات اضافية لتحسين خدمة جمع النفايات بالهيئات المحلية، مبيناً انه استفاد اليوم ٥ هيئات من المرحلة الأولى، لافتاً إلى أنه سيتم توريد الاليات واستكمال الاجراءات بالعمل بمكب جحر الديك".

وتابع الوزير الصالح "قمنا بهذا العمل بسبب التكلفة العالية في عملية الترحيل وقدرة البلديات المالية ضعيفة لعدم وجود الجباية الكافية وعدم التزام المواطنين بالدفع للهيئات المحلية، وهذه الخدمات تكلف اموال ويجب ان يدفع لاستمرار تقديم الخدمة للقطاع".

من جانبه، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج "كان لدينا حلم لاستيراد وتوريد الاليات الثمانية لقطاع غزة، لان الاليات متهالكة عمرها أكثر من ٣٠ عام وتزيد التكلفة على البلديات، نحن نحقق حلم قديم سيؤدي لتحسين الخدمة ونأمل الحصول على اليات بالعام القادم".

وأضاف السراج في لقاء مع "دنيا الوطن" هذه الاليات ستساعدنا بتقليل النفقات على تصليح الاليات القديم وسيؤدي لتحسين الخدمة وزيادة الخزمة".

بدوره، نوه الرمحي الى استمرار صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في دعمه ومساندتهم لبلديات قطاع غزة وأشار الى الدعم القائم وهو توفير الآليات الجديد خاصة وأن هذه البلديات تعاني منذ سنوات طويلة بسبب أسطول الآليات المتهالكة لديها، وتشكل عبئًا كبيرًا على كاهل البلديات في عمليات الصيانة.

وأوضح أن صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية كانت دائما تعمل على تذليل العقبات التي تواجه عملية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الدائم للبلديات.

 وأشار إلى أن الصندوق يسعى دائماً لإحداث نقلة نوعية في العمل وتحقيق أهداف ملموسة في تحسين الخدمات لاسيما في مجال الجمع الأولي وأن هذه الآليات من شأنها الإسهام في تعزيز دور البلديات في مجال النظافة وتحسين الوضع البيئي.

  
 



 


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