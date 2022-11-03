(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

رام الله - دنيا الوطننعت حركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد المجاهد داود محمود خليل ريان (42 عامًا)، الذي ارتقى صباح اليوم الخميس، بنيران قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحامها بلدة بيت دقو شمال غرب القدس".وكانت وزارة الصحة، أعلنت عن استشهاد المواطن داوود محمود خليل ريان (42 عاماً)، برصاص الاحتلال، في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس.وكان المواطن ريان، قد أصيب فجر اليوم الخميس، برصاصة في القلب، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة.وداوود ريان هو الشهيد الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث استشهد أمس الأربعاء المواطن حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري مقام على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.