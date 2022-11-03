البكري يكشف لـ"دنيا الوطن" موعد انطلاق أولى رحلات العمرة للقطاع



وأضاف: "انتهينا من توقيع كافة العقود الجوية والبرية تمهيدًا لنقل المعتمرين من القطاع إلى السعودية".



وشدد الوزير البكري أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بهم، موجهًا الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز.



كما وجه الشكر أيضًا للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، وكذلك سفارة فلسطين في القاهرة على كل ما تم بذله من جهود مضنية في سبيل إتمام ملف العمرة لأهالي قطاع غزة.



خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف وزير الأوقاف، الشيخ حاتم البكري، اليوم الخميس، موعد انطلاق أولى رحلات العمرة لسكان قطاع غزة.وقال الوزير البكري في تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه "من المقرر أن تنطلق أولى رحلات العمرة يوم الإثنين الموافق 14 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، بواقع 600 معتمر كل أسبوعين".