شؤون فلسطينية

النضال الشعبي "نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية"

النضال الشعبي "نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن "النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية ونمو اتجاهات الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال التي دفع بها نتنياهو على حساب حقوق شعبنا وكانت العنوان الرئيسي للحملة الانتخابية".

وأوضح  أننا الآن" أمام وضع جديد لأن الأحزاب اليمينية في "إسرائيل" ستجد صيغة لتشكيل حكومة يمينية الأمر الذي يتطلب إعادة الحسابات والتقديرات في القيادة وتقييم الوضع بما يمكن من رسم رؤية استراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع الناشئ في دولة الاحتلال والذي سيكون عنوانه الضم ومزيد من القتل والإرهاب لشعبنا".

وأضاف: أن "الانتخابات في دولة الاحتلال والانزياح الخطير نحو العنصرية هو نتاج سياسة نتنياهو والتحريض المستمر مع غياب رادع دولي لاجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا".

وتابع: أنه لا "رهان على أية تسوية سياسية في ظل هذه النتائج التي تؤكد أننا أمام مرحلة تصعيد خطيرة واستمرار لسياسة العدوأن الاسرائيلي على شعبنا ، إضافة لمزيد من الضم التطهير العرقي بالقدس وفرض التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى وهذا يتطلب تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية والعمل المشترك بخطة وطنية وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها وهي حق مشروع لشعبنا".

وأشار أن "المجتمع الدولي يتطلب منه التعامل مع أية حكومة إسرائيلية قادمة من منطلق الاعتراف بقرارت الشرعية الدولية، وأن وجود المتطرف بن غفير في اية حكومة قادمة يمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة".

ودعا كافة قوى "شعبنا للنظر بجدية لخطورة هذه التطورات في المجتمع الاسرائيلي والاحزاب الإسرائيلية الفاشية التي ستكون على رأس الحكومة القادمة الأمر الذي يتطلب وحدة وطنية حقيقية وشراكة وطنية في اتخاذ القرار".

أخبار ذات صلة

الخليل: الاحتلال يهدم مسكنين وبئري مياه ويستولي على معدات حدادة

الخليل: الاحتلال يهدم مسكنين وبئري مياه ويستولي على معدات حدادة

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

شاهد: تسليم 8 سيارات نفايات ضاغطة لخمس بلديات في غزة

شاهد: تسليم 8 سيارات نفايات ضاغطة لخمس بلديات في غزة

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

البكري يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; موعد انطلاق أولى رحلات العمرة للقطاع

البكري يكشف لـ"دنيا الوطن" موعد انطلاق أولى رحلات العمرة للقطاع

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

النضال الشعبي &#34;نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية&#34;

النضال الشعبي "نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية"

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

التعليم العالي&#34; تعلن نتائج مسابقة الرسم الخاصة بشجرة الزيتون

التعليم العالي" تعلن نتائج مسابقة الرسم الخاصة بشجرة الزيتون

&#34;الديمقراطية&#34;: تدعو لاستيعاب العبر والدروس من وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل

"الديمقراطية": تدعو لاستيعاب العبر والدروس من وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل

منوعات

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة &#34;إعلان الجزائر&#34;

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة "إعلان الجزائر"