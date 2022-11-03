انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنوضعت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الفلسطينية برئاسة القاضي أحمد ولد علي، الترتيبات النهائية لإجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية.وأشرفت اللجنة خلال زيارتها للمحافظات الجنوبية، على التحضيرات الجارية لعقد انتخابات الغرف التجارية فيها، حيث اجتمعت بمجالس إدارات الغرف الخمس في المحافظات الجنوبية، وأصدرت القرارات والتعليمات الخاصة بعمل لجان الإشراف الفرعية.يشار إلى أن الانتخابات ستجرى بالتزامن بين شطري الوطن بما يشمل القدس، وفق جدول زمني يشمل عقد الانتخابات فيها بالتتابع، حيث ستنطلق الانتخابات في الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل في كل من غرفتي محافظتي أريحا ودير البلح.