التعليم العالي" تعلن نتائج مسابقة الرسم الخاصة بشجرة الزيتون

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، اليوم الخميس، نتائج مسابقة الرسم الخاصة بشجرة الزيتون؛ بعنوان "سواعد شابة تحرس شجرة السماء"، والتي نظمت بالشراكة مع مركز التعليم البيئي ومؤسسات التعليم العالي، لمناسبة مهرجان قطف الزيتون الثاني والعشرين.وهدفت المسابقة إلى البحث عن أفضل فكرة أو عمل فني بصري أو مبادرة تسهم في التأثير بالمزارعين إيجابا، للحفاظ على شجرة الزيتون المباركة، إضافة إلى تصويب الممارسات الخاطئة بحق الشجرة.وأقرت لجنة تقييم المسابقة التي ضمّت مجموعة من الفنانين الأساتذة، وهم طارق سلسع، ونانسي الطويل، وجوني أندونيه، بفوز الطالبة في جامعة النجاح الوطنية جنى علاونة بالمركز الأول، فيما حصدت الطالبة سعاد أبو خضرة من جامعة فلسطين التقنية "خضوري" المركز الثاني.وحصلت الطالبة رماز الطردة من جامعة بوليتكنك فلسطين على المركز الثالث، وجاءت الطالبة سارة جابر من جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في المركز الرابع، في حين حلّت الطالبة هنادي زين الدين من كلية عندليب العمد للقبالة والتمريض في الترتيب الخامس.وتنظّم الوزارة المسابقة بشكل سنوي خلال موسم قطف الزيتون بالشراكة مع مركز التعليم البيئي، وتوزّع فيها جوائز قيمة على الطلبة الفائزين.