شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": تدعو لاستيعاب العبر والدروس من وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل

"الديمقراطية": تدعو لاستيعاب العبر والدروس من وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى "استخلاص العبر والدروس من النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية في دولة الاحتلال، وأدت إلى وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل".

وقالت الجبهة: "لقد سبق وصول اليمين الفاشي إلى السلطة في دولة الاحتلال، ممارساته الدموية ضد أهلنا في القدس خاصة، وفي أنحاء الضفة الفلسطينية وتهديداته بإشعال المزيد من الحروب اليومية في مدن الضفة الفلسطينية وبلداتها وقراها ومخيماتها، ومع لبنان الشقيق".

وأضافت: "ممَ يؤكد أننا مقبلون على مرحلة عنوانها التصعيد الإسرائيلي بلا حدود، بالأشكال والأساليب المختلفة، بتوسيع مشاريع وخطط الاستعمار الاستيطاني لأرضنا، ورفع منسوب القمع الدموي ضد أهلنا، بفرض المزيد من إجراءات التضييق على حرية الحركة ما يعطل الحياة اليومية لشعبنا".

ودعت الجبهة إلى "أخذ كل هذه الاحتمالات المنظورة بوضوح بعين الاعتبار، واستخلاص الدرس الوطني لتوفير الحماية الضرورية لأهلنا وأرضنا، ومصالح شعبنا اليومية، الأمر الذي يتطلب أن تتحمل القيادة الرسمية في سلطة الحكم الإداري الذاتي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها الوطنية والسياسية والأخلاقية، وطي صفحة أوسلو، ووقف الرهان على الحل الأميركي ووعوده بما يسمى "أفق سياسي للحل"، والانتقال بدلاً من ذلك بخطوات عملية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني، والتحلل من كل التزامات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا في مقاومته الشعبية الشاملة والمسلحة، عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة في المركز وفي الميادين، وانتهاج سياسة اقتصادية تكفل لشعبنا عناصر الصمود والثبات وتصعيد المواجهة، والرد على مشاريع الاحتلال بما يلزم من صمود نضالي".  

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

شاهد: تسليم 8 سيارات نفايات ضاغطة لخمس بلديات في غزة

شاهد: تسليم 8 سيارات نفايات ضاغطة لخمس بلديات في غزة

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

البكري يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; موعد انطلاق أولى رحلات العمرة للقطاع

البكري يكشف لـ"دنيا الوطن" موعد انطلاق أولى رحلات العمرة للقطاع

النضال الشعبي &#34;نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية&#34;

النضال الشعبي "نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية"

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

الرئيس عباس ينعى المناضلة فاطمة البرناوي

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

هيئة مقدسية:عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال واقتحام الأقصى

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

(أونروا): مواصلة صرف مساعدات نقدية لإعادة بناء المنازل المتضررة في عدوان 2021

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

(حماس) تنعي الشهيد داود ريان الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقدس

النضال الشعبي &#34;نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية&#34;

النضال الشعبي "نتائج انتخابات دولة الاحتلال تعكس انزياح المجتمع نحو التطرف والعنصرية"

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

انتهاء الترتيبات لاجراء انتخابات الغرف التجارية بالمحافظات الجنوبية

التعليم العالي&#34; تعلن نتائج مسابقة الرسم الخاصة بشجرة الزيتون

التعليم العالي" تعلن نتائج مسابقة الرسم الخاصة بشجرة الزيتون

&#34;الديمقراطية&#34;: تدعو لاستيعاب العبر والدروس من وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل

"الديمقراطية": تدعو لاستيعاب العبر والدروس من وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل

منوعات

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

حسن شاكوش يكشف عن شخصيات فاسدة في نقابة الموسيقيين

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: أيمن قمر يهاجم شخص بسبب أغنية بهاء سلطان

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: صلاح عبدالله يناشد جمهوره بعد إصابته بوعكة صحية قوية

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: بلوغر مغربية تكشف عن علاقتها العاطفية مع تامر حسني استمرت لـ11 عام

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: كارمن سليمان تكشف عن تفاصيل غريبة من حياتها الشخصية للمرة الأولى

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: منة فضالي تحسم الجدل حول اعتزالها عالم الفن

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

شاهد: الجمهور يهاجم محمد رمضان بقوة بسبب هذا الخاتم

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

بدء عرض أهم المسلسلات التركية وأكثرها تشويقًا بالعربي

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها من داخل المستشفى وتفجر مفاجأة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة &#34;إعلان الجزائر&#34;

في ختام القمة العربية.. الكشف عن وثيقة "إعلان الجزائر"