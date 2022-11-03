شؤون فلسطينية

أبو مويس يطّلع على الخطط التطويرية لجامعة الإسراء

أبو مويس يطّلع على الخطط التطويرية لجامعة الإسراء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اطّلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس على أوضاع جامعة الإسراء وبرامجها وخططها التطويرية، وذلك خلال استقباله، في مكتبه، برام الله، اليوم، رئيس الجامعة أ. د. عبد الخالق الفرا.

وأشاد أبو مويس بتميّز الجامعة وبرامجها النوعية وتطورها على الصعيدين الأكاديمي والعمراني، متمنياً لها ولكافة الجامعات والكليات الفلسطينية التوفيق والتميّز الدائمين لخدمة فلسطين وشعبها.

وأكد حرص الوزارة على تمكين كافة مؤسسات التعليم العالي للمُضي قُدماً في تخريج الكفاءات التي يقع على عاتقها حماية الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

بدوره، شكر الفرا الوزير أبو مويس لدعمه جامعة الإسراء، والحرص على تحسين جودة المخرجات التعليمية، مستعرضاً البرامج الأكاديمية للجامعة والرؤية الطموحة لتطوير هذه البرامج، مؤكداً التركيز على البرامج النوعية والتوجّه للتعليم المهني والتقني، خاصةً من خلال افتتاح كلية تقنية جديدة.

كما استعرض المراحل النهائية لمدينة الإسراء الطبية واكتمال بناء المستشفى الجامعي؛ لتكون هذه المدينة ضمن إحدى القلاع الوطنية التعليمية والطبية التي تسهم في توطين الخدمة الصحية لمساعدة المواطنين الفلسطينيين، وتقليص الفجوة العلاجية؛ خاصةً في المحافظات الجنوبية.

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