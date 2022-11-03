اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية تضع الترتيبات النهائية لعقد الانتخابات في المحافظات الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنوضعت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الفلسطينية برئاسة القاضي أحمد ولد علي، الترتيباتالنهائية لاجراء الانتخابات في المحافظات الجنوبية.وأشرفت اللجنة خلال زيارتها للمحافظات الجنوبية، على التحضيرات الجارية لعقد انتخابات الغرف التجارية فيها، حيث اجتمعت بمجالس إدارات الغرف الخمس في المحافظات الجنوبية، وقد اصدرت القرارات والتعليمات الخاصة بعمل لجان الاشراف الفرعية.يشار إلى أن الانتخابات ستجرى بالتزامن بين شطري الوطن وبما يشمل القدس، وفق جدول زمني يشمل عقد الانتخابات فيها بالتتابع،حيث ستنطلق الانتخابات في الاول من شهر كانون الاول القادم في كل من غرفتي محافظتي أريحا ودير البلح.