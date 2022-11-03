إصابة جنود إسرائيليين في عملية طعن بالقدس واستشهاد المنفذ



هذا وأطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على الشاب بدر عامر (20 عامًا) بزعم تنفيذه عملية الطعن، ليعلن عن استشهاده بعد ذلك.



هذا وأطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على الشاب بدر عامر (20 عامًا) بزعم تنفيذه عملية الطعن، ليعلن عن استشهاده بعد ذلك.

أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين إثر تعرضهم لعملية طعن، اليوم الخميس، فيما اُعلن عن استشهاد المنفذ.ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن ثلاثة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء تعرضهم لعملية طعن في البلدة القديمة بالقدس، فيما لم تعرف حالتهم الصحية.