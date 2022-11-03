عربي

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية

البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري وسام القائد تقديراً لجهوده في دعم القضايا العربية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي "وسام القائد" للرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي لقادة الدول العربية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري وعدد من المسؤولين بالجمهورية الجزائرية. 

وبهذه المناسبة، أوضح عادل بن عبدالرحمن العسومي أن منح البرلمان العربي هذا الوسام، للرئيس الجزائري يأتي تقديرا من الشعب العربي لما يقوم به الرئيس عبدالمجيد تبون من جهود ملموسة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي، مضيفا أن البرلمان العربي يقدر جهود فخامته للمساهمة في حل العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة العربية.

كما أكد "العسومي" أن الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به الرئيس عبدالمجيد تبون في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تمثل نموذجاً رائداً في تحمل المسئولية القومية العربية.

وأشاد "العسومي" بهذه المناسبة بما وصلت إليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما حققته من إنجازات هامة على طريق التقدم في شتى الميادين، وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطيها العربي والإقليمي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالمجيد تبون.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي يقدم هذا الوسام اعتزازاً وافتخارا وتقديراً للقائد الذي يقدم خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.

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