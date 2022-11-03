كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية وأمريكا تحذر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت سيؤول، اليوم الخميس، أنّ كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً عابراً للقارات، لكنّها رجّحت أن تكون هذه العملية قد باءت بالفشل، وسط وابل قياسي من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في الـساعات الـ 24 الأخيرة.وقال الجيش الكوري الجنوبي إنّ "عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات يُفترض أنّها باءت بالفشل"، مضيفاً أنّ "التقديرات تشير إلى أنّ الإخفاق حصل في المرحلة الثانية من عملية انفصال الصاروخ".وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أنّ "الصاروخ الكوري الشمالي لم يحلق فوق الأرخبيل، لكنّه اختفى فوق بحر اليابان"، وفق قناة (الميادين).وأفادت هيئة الأركان المشتركة للجيش، في بيان، بأنّها رصدت، في وقت مبكر الخميس، إطلاق صاروخ بالستي بعيد المدى، تبعه بعد فترة وجيزة إطلاق صاروخين قصيري المدى.وأشار البيان إلى أنّ مدى "الصاروخ البالستي بعيد المدى يبلغ نحو 760 كيلومتراً ويصل إلى ارتفاع 1.920 كيلومتراً بسرعة 15 ماخ"، مضيفاً أنّ "الصواريخ البالستية قصيرة المدى حلقت قرابة 330 كيلومتراً على ارتفاع نحو 70 كيلومتراً بسرعة 5 ماخ".وأمس الأربعاء، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أنّ كوريا الشمالية أطلقت 10 صواريخ بالستية في اتجاه البحر الشرقي، سقط صاروخٌ منها قرب المياه الإقليمية لسيؤول، في حادثٍ تكرر بشكلٍ مكثف في الآونة الأخيرة.وقالت الهيئة إنّ صاروخاً بالستياً سقط من كوريا الشمالية قرب المياه الإقليمية للبلاد للمرّة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب إطلاق 6 صواريخ إضافية في اتجاه البحرين الشرقي والأصفر.ورداً على صواريخ كوريا الشمالية، قال الجيش الكوري الجنوبي إنّه أطلق صواريخ أرض-جو في اتجاه المياه الدولية شمالي خط الحدود مع بيونغ يانغ.وفي السياق، حضت الولايات المتحدة جميع الدول على تعزيز العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، باعتبار أنّها "انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي" بإطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون إنّ "الولايات المتحدة تدين بشدة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لاختبارها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات"، مؤكدةً ما أعلنته كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق في وقت مبكر الخميس.وأضافت أنّ الرئيس جو بايدن وفريقه للأمن القومي "يعملون على تقييم الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء".يُشار إلى أنّ إطلاق الصواريخ يأتي في وقتٍ تُجري سيؤول وواشنطن تدريبات جوية مشتركة باسم "فيجيلانت ستورم" بمشاركة نحو 240 طائرة، بما في ذلك طائرات الشبح المتقدمة عبر سماء شبه الجزيرة الكورية.