الرئيس الإسرائيلي يبدأ الأسبوع المقبل مشاورات تكليف شخصية بتشكيل الحكومة





وأضاف: "كما ويحق للشخص المكلف أن يطلب تمديد هذه الفترة بـ 14 يومًا إذا تعذر التشكيل، ولكن في حال لم ينجح في تشكيل ائتلاف حتى بعد التمديد فيستطيع هرتسوغ تكليف شخص آخر".



وأوعز رئيس الليكود بنيامين نتنياهو إلى ياريف لفين والطاقم "الليكودي" المفاوض بالتوصل إلى تفاهمات مع مركبات معسكر اليمين فور إعلان النتائج النهائية للانتخابات وحتى الخامس عشر من الشهر الحالي.



وقام لفين بإبلاغ رؤساء كتلة اليمين بهذا الموضوع.





رام الله - دنيا الوطنمن المتوقع أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأسبوع المقبل، جولة من المشاورات مع ممثلي الكتل التابعة للأحزاب المنتخبة لـ (كنيست)، من أجل اتخاذ قرار حول هوية الشخص الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنه يجب على الشخص المكلف بتشكيل الحكومة استكمال مهمته خلال مدة أقصاها 28 يومًا.