معلقًا على التطبيع.. الرئيس التركي: نرغب بعلاقة مستدامة مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الليلة الماضية، إن بلاده ترغب أن تكون علاقاتها مع إسرائيل على أرضية مستدامة.كما وأضاف أردوغان أنه "يطمحون أن تكون العلاقات مع إسرائيل على أساس الاحترام المتبادل للحساسيات والمصالح المشتركة مهما كانت نتيجة الانتخابات".وتابع أردوغان في تعليقه خلال لقاء تلفزيوني على مسار التطبيع مع إسرائيل، "طالما يجري احترام القيم فإن المنطقة برمتها ستخرج رابحة من الدبلوماسية القائمة على الربح المتبادل وليس تركيا وإسرائيل فحسب".واستأنفت تركيا مؤخرًا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد قطيعة استمرت نحو 12 عامًا.