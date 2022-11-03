"المرور" بغزة تنشر حالة الطرق لهذا الصباح



وأفادت المرور بوجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.



ونوهت عن وجود سوق البريج الأسبوعي في محافظة الوسطى وسوق العامودي في محافظة الشمال، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير.



وشددت المرور أنه عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100، مضيفة: "يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00970594100640".







رام الله - دنيا الوطننشرت إدارة المرور بغزة، اليوم الخميس، حالة الطرق في قطاع غز لهذا الصباح.