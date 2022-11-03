قصف روسي يقطع الكهرباء عن محطة "زاباروجيا" النووية

ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم" اليوم الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية بعد قصف روسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.



وفي غضون ذلك، قالت مصادر إعلامية أوكرانية لقناة (العربية)، "إن انفجارات وقعت في مدن خيرسون وميكولايف ونيكوبول جنوب البلاد".



وقبلها، أفادت المصادر بسماع دوي انفجارات قوية في مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوريجيا جنوب أوكرانيا.





وأكدت سلطات المدينة الموالية لروسيا تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى عدم وجود تهديد للمدينة.



وتتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية، وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية ومخازن أسلحتها، فيما تستمر كييف في مقاومة الجيش الروسي ومحاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.



رام الله - دنيا الوطن