بينهم ضباط كبار.. الأمن العراقي يقبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي ضبط شبكة تضم ضباطاً وتجاراً كباراً، لتهريب وسرقة النفط الخام.وذكر الجهاز إنّ "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، وتعد واحدة من أكبر عمليات تهريب النفط الخام في البصرة".وأضاف أنّ "أحد التجار قاد شبكة التهريب التي ضمت ضباطاً برتب عالية"، مؤكداً "اعتقال أفراد الشبكة وفق مذكرات قبض قضائية"، وفق قناة (الميادين).كما أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أنّ الشبكة تمارس عمليات التهريب عبر إحداث ثقوب بخطوط تصدير النفط، موضحاً أنّها "كانت تثقب خطوط نقل الخام بحقل الزبير وتنقله لطريق ترابي لتهريبه".