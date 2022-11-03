شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وفتشت عددا منها، وعاثت بها خرابا، واعتقلت كلا من: محمد فطوم، وخالد علاء الطويل من شارع المريج، وصمصام العطعوط من الجبل الشمالي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن محمد جوري في شارع تل واعتقلته.

وفي السياق، أعادت قوات الاحتلال فتح حواجز حوارة بكلا الاتجاهين، ودير شرف المغلق بالسواتر الترابية، صباح اليوم.

كما أعلنت عن فتح طريق المربعة تل، المغلق بالسواتر الترابية، وطريق زواتا ظهر اليوم.

هذا واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، مواطنا من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد عقل مصطفى (40 عاما) بعد مداهمة منزله في المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت محيط مدرسة ذكور بيت لحم الثانوية الواقعة على مدخل المخيم.

كما واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طوباس، وداهمت منزلا.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة داهمت منزل الأسير المحرر، مسؤول جبهه النضال الشعبي، عضو لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظه بسام مسلماني، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

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