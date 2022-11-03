طالع حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 21-13 22-14 23-14 بيت لحم 21-13 22-14 23-14 رام الله والبيرة 20-12 21-13 22-13 طولكرم 24-17 25-17 26-17 نابلس 22-14 23-15 24-15 قلقيلية 24-17 25-17 26-17 جنين 25-16 26-17 27-17 سلفيت 21-13 22-14 23-14 طوباس 26-17 27-18 28-18 روابي 22-14 23-15 24-15 الخليل 20-12 21-13 22-13 غزه 25-18 26-18 27-18 أريحا 31-20 32-21 33-21 خانيونس 25-18 26-18 27-18 الأغوار الشمالية 29-18 30-19 31-19 رفح 24-17 25-17 26-17

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: