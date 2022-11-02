"هيئة المعابر" تنوه بشأن عمل معبر الكرامة الفترة المقبلة
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، يوم الأربعاء، عن تعديل ساعات الدوام على معبر الكرامة.
وقال مهنا: إنه "سيعمل المعبر بنظام 24 ساعة إبتداءً من صباح الأحد الموافق 6/11/2022، حتى نهاية عمل يوم الجمعة الموافق 11/11/2022، الساعة 12:30 ظهرا".
وأضاف: "بحيث يكون المعبر مفتوح على مدار الساعة خلال الفترة المعلنة لحملة الهوية الفلسطينية فقط".
وختم مهنا: "تتمنى لكم الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية سفرا آمنا وعودة ميمونة إن شاء الله".
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