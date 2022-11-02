شؤون فلسطينية

"هيئة المعابر" تنوه بشأن عمل معبر الكرامة الفترة المقبلة

"هيئة المعابر" تنوه بشأن عمل معبر الكرامة الفترة المقبلة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، يوم الأربعاء، عن تعديل ساعات الدوام على معبر الكرامة.

وقال مهنا: إنه "سيعمل المعبر بنظام 24 ساعة إبتداءً من صباح الأحد الموافق 6/11/2022، حتى نهاية عمل يوم الجمعة الموافق 11/11/2022، الساعة 12:30 ظهرا".

وأضاف: "بحيث يكون المعبر مفتوح على مدار الساعة خلال الفترة المعلنة لحملة الهوية الفلسطينية فقط".

وختم مهنا: "تتمنى لكم الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية سفرا آمنا وعودة ميمونة إن شاء الله".

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