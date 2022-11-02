شؤون فلسطينية

فلسطين ترحب.. بريطانيا تعلن عدم نيتها نقل سفارتها إلى القدس

فلسطين ترحب.. بريطانيا تعلن عدم نيتها نقل سفارتها إلى القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مساء يوم الأربعاء، أن "الحكومة البريطانية الحالية لا تخطط لنقل سفارة بريطانيا لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس".

ورحبت البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، بالتوضيح، قائلًا رئيس البعثة السفير حسام زملط: "نود أن نشكر الحكومة البريطانية والمعارضة والأحزاب السياسية والقيادات الدينية، بالإضافة إلى الناشطين والجمهور البريطاني، والذين ساهمت جهودهم في إبقاء المملكة المتحدة متماشية مع القانون الدولي في هذا الخصوص".

وأضاف أن "قضية موقع السفارة البريطانية لم ينبغي لها أن تطرح أصلا"، موضحا أن "هناك الكثير لفعله من  أجل خلق بيئة مساعدة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والتكفير عن الظلم التاريخي الذي سببه إعلان بلفور والذي تم إصداره في هذا اليوم قبل 105 أعوام".

ودعا السفير زملط الحكومة البريطانية للعب دور أكثر فعالية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، والتأكيد على دعم المملكة المتحدة لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وحظر منتجات المستوطنات غير القانونية والتي يتم تصديرها من الأراضي المحتلة، بالإضافة الى فرض عقوبات ضد الشركات التي تتاجر وتربح من المستوطنات.

كما وقال "إن تطبيق القانون الدولي بشكل كلي ومتساو هو الطريق الذي سيؤدي الى سلام دائم وعادل".

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