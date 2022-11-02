نتائج شبه نهائية: نتنياهو يتفوق على لبيد بانتخابات (كنيست)

رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية لفرز أصوات الناخبين الإسرائيليين في انتخابات (كنيست) فوز معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اليميني، بعد حصد 65 مقعداً مع احتساب حلفائه، في مقابل حصد رئيس الحكومة يائير لبيد 55 مقعداً فقط.وأعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، أنّ نسبة التصويت النهائية في انتخابات (كنيست) بلغت 71.3%، وهي الأعلى منذ 2015.وأشارت نتائج فرز نحو 85%، أنّ حزب نتنياهو "ليكود" سيحصل على 31 مقعداً، و"الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش المتحالف مع "القوة اليهودية" برئاسة إيتمار بن غفير على 14 مقعداً، وحزب "شاس" على 12 مقعداً، و"يهدوت هتوراه" على ثمانيةمقاعد، وفق قناة (الميادين).وتوزعت مقاعد أحزاب معسكر لابيد على 24 مقعداً لحزب "يوجد مستقبل" الذي يتزعمه، و12 مقعداً للمعسكر الرسمي برئاسة وزير الجيش بيني غانتس، وخمسة مقاعد لحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وخمسة مقاعد لكل من القائمة العربية الموحدة وقائمة الجبهة.