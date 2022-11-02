دون كشفها.. مجندة إسرائيلية تهبط على متن طائرة في إيران

رام الله - دنيا الوطنكشف الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن مجندة تتبع لقواته هبطت على متن طائرة في إيران.ووفق المتحدث باسم الجيش، فإن طائرة مدنية تابعة لشركة أجنبية هبطت الخميس الماضي اضطرارًا في إيران بسبب مشكلة طبية مر بها أحد ركاب الطائرة، ما تسبب بتغير مسارها المخطط لها أصلاً.وبين أن إحدى المسافرات على متن هذه الرحلة مجندة وحيدة في صفوف قواته والتي عادت على متن رحلة ربط (كونكشن) من زيارة عائلية.وأشار إلى أن الطائرة مكثت لعدة ساعات على أرض المطار، قبل أن تغادره وتستمر باتجاه وجهتها دون وقوع حوادث استثنائية.