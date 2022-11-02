شؤون فلسطينية

ترحيبٌ بإعلان الجزائر.. (حماس) تعقب على البيان الختامي للقمة العربية

ترحيبٌ بإعلان الجزائر.. (حماس) تعقب على البيان الختامي للقمة العربية
صورة من القمة العربية 31
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة  حماس، مساء يوم الأربعاء، على البيان الختامي للقمة العربية الـ 31، وما نتج عنه من وثيقة تحمل اسم "إعلان الجزائر".

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس: إننا "نرحب بما تضمنه ⁧‫إعلان الجزائر‬⁩ في ختام القمة العربية الحادية والثلاثين بالعاصمة الجزائرية".

وأضاف الرشق أن "إعلان الجزائر تضمن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود لحماية القدس والأقصى".

وأكمل: "كما يؤكد الإعلان على تجديد الدعم المطلق لصمود شعبنا والتضامن معه من أجل انتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة".

هذا وأكد البيان الختامي للقمة العربية رفض الدول التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في شؤونها الداخلية، مع التأكيد على دعم قضية فلسطين، داعيًا لحلول تنهي أزمة ليببا واليمن وسوريا.حرك

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