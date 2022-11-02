"المرور" بغزة: وفاة شاب بحادث تصادم على شارع الرشيد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مساء الأربعاء، وفاة شاب (23 عاما) سكان دير البلح، جراء تعرضه لحادث تصادم على شارع الرشيد.وأفادت الإدارة بأن الشاب محمد أحمد البحيصي توفي بعد دهسه من قبل مركبة جيب من نوع "جاغوار" أثناء قيادته دراجة نارية، على شارع الرشيد مدخل قرب مدينة الأسرى جنوب مدينة غزة.وذكرت الشرطة أنّه تم حجز المركبة، وتوقيف سائقها (ع.م) 42 عاماً، لاستكمال الإجراءات القانونية.يُشار إلى أن هذه حالة الوفاة الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت شرطه المرور والنجدة، مساء اليوم، عن وفاة الطفلة (ديما طارق الشياح) 12 عاما، جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة جيب من نوع "كيا" قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.