بضمان أمريكي.. لبنان: فوز نتنياهو لا يلغي اتفاق الترسيم

رام الله - دنيا الوطنحصل لبنان على ضمانات أميركية بشأن استمرارية اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في حال تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات، وفقاً لما أفاد به نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني إلياس بو صعب، المكلّف بملف الترسيم.وقال بو صعب: "يبدو أن نتنياهو على مشارف العودة إلى السلطة في إسرائيل؛ على ضوء النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء، إذ أظهرت تصدر كتلة نتنياهو بـ65 مقعداً بعد فرز نحو 97% من الأصوات".وأضاف لوكالة (فرانس برس) إن "لبنان بحث هذا الموضوع خلال المفاوضات وبعدما انتهت، وحصلنا على ضمانات أميركية كافية بأن هذا الاتفاق لا يُلغى بسهولة، وتأثير انسحاب أي فريق منه كبير على الدولتين".وأبرم لبنان وإسرائيل في 27 أكتوبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، بعد أشهر من مفاوضات مضنية بوساطة واشنطن وخشية من توتر أمني.وأتاح الاتفاق لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها، فيما يأمل لبنان الغارق في انهيار اقتصادي، ببدء التنقيب قريباً، وفق قناة (الشرق).