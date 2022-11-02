للمرة الرابعة.. "الفيدرالي الأميركي" يرفع أسعار الفائدة

رام الله - دنيا الوطنرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، فيما يعد المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.وقال البنك، اليوم، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى "الزيادات المستمرة" لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى "مُقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت"، وفقًا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في واشنطن.، وفق قناة (الشرق).وذكر بيان "الفيدرالي" أيضا أنه "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والفترة الزمنية التي تؤثر خلالها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية ".مع بدء اجتماعات الفيدرالي، ظهرت مؤشرات تعزز اتجاه الفيدرالي لرفع كبير لأسعار الفائدة لمواجهة التضخم المستعر في الولايات المتحدة، إذ أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الذي أعلنته وزارة العمل، أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 10.7 مليون في سبتمبر من 10.3 مليون في الشهر السابق له، ما ينذر بمواصلة التضخم ارتفاعه الشهور المقبلة.وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة، ارتفاع تكاليف التوظيف بوتيرة ثابتة خلال الربع الثالث، كما أن مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، لا يزال بعيداً وأعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 8.2% في سبتمبر، وكان أعلى من التوقعات كما أن الأعلى منذ 40 عاماً.