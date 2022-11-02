شؤون فلسطينية

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر
صورة من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
قام قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ممثلا للرئيس محمود عباس، برفقة وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية يوسف بلمهدي، ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بغرس شجر زيتون في ساحة جامع الجزائر الأعظم جرى نقلها من فلسطين، وذلك بحضور فعاليات رسمية وشعبية جزائرية وفلسطينية.

وأكد الهباش خلال فعالية زرع شجر الزيتون المقدسي، أن رمزية الحدث تعبر عن عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والفلسطيني، وعمق العلاقة بين ثورة الجزائر التي انتصرت في الماضي وثورة فلسطين التي ستنتصر عن قريب، لنحتفل سويا بمثل هذه الرمزية في قلب القدس المبارك.

وأضاف الهباش أن فلسطين حية وباقية وتنتشر في كافة أصقاع الأرض وتثبت حقها في وعي كل الأمم، لافتا إلى أن رمزية الحدث لا تقف عند حدود الشكل، وإنما تغوص في مضمون العلاقة والتعاون الوثيق ببن الدولتين الشقيقتين .

من جانبه، أكد بلمهدي أن هذه الخطوة جاءت في أيام مباركة صادفت الاحتفال بالذكرى الـ68 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وتزامنت مع انعقاد قمة الجزائر التي هي قمة فلسطين بامتياز وقمة لم الشمل العربي برعاية من رئيس الجمهورية.

وقال بلمهدي: هذه الشجرة الطيبة المباركة جاءت من أرض مقدسة وهي القدس الحبيبة لتحتضنها تربة الشهداء الطاهرة، ونشعر اليوم بأننا بلد واحد وشعب واحد، وهو ما دفع الفلسطينيين إلى غرس شجرة للجزائر في القدس باسم الرئيس تبون لتكون شاهدا على المودة والأخوة.

من جهته، قال عميد جامع الجزائر إن فلسطين تسكن قلوب الجزائريين، معربا عن سعادته بغرس شجرة مباركة من أرض مباركة بجامع الجزائر تزامنا مع انعقاد قمة "لم الشمل" والاحتفالات المخلدة لاندلاع ثورة نوفمبر، قائلا: "هذا يوم مشهود ستظل ذكراه في نفوسنا لأنه يؤكد الأخوة بين الشعبين الشقيقين".

أخبار ذات صلة

نابلس: &#34;الوقائي&#34; يضبط شبكة تدير مكتب للتداول ببورصة أجنبية غير مرخصة

نابلس: "الوقائي" يضبط شبكة تدير مكتب للتداول ببورصة أجنبية غير مرخصة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

الوزير عطاري يترأس اجتماعًا لبحث آليات تسويق زيت الزيتون

الوزير عطاري يترأس اجتماعًا لبحث آليات تسويق زيت الزيتون

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

&#34;المرور&#34;: وفاة طفلة بحادث دهس غرب مدينة غزة

"المرور": وفاة طفلة بحادث دهس غرب مدينة غزة

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

&#34;الخارجية&#34; في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

"الخارجية" في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

مع ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

مع ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

منوعات

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

عربي

لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

الأمين العام &#34;للتعاون الإسلامي&#34; يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

الأمين العام "للتعاون الإسلامي" يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل &#34;اسْتَعْبَطَ&#34;

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية