دولي

إيران تكشف حقيقة نيتها الهجوم على السعودية

إيران تكشف حقيقة نيتها الهجوم على السعودية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، الشائعات التي تم نشرها عن "هجوم إيراني وشيك" على أراضي السعودية.

وقال كنعاني، رداً على مقال صحيفة (وول ستريت جورنال)، إنّ "مثل هذه المواد الإخباريّة المنحازة من قبل بعض الدوائر الغربية والصهيونية يتم نشرها بهدف خلق جو سلبي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتدمير الاتجاهات الإيجابيّة الحاليّة مع دول المنطقة".

كما أكد أنّ بلاده "تواصل سياسة حسن الجوار مع جيرانها على أساس الاحترام المتبادل، وفي إطار المبادئ والقواعد الدولية، وتسعى لترسيخ وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وإقامة تفاعل بناء مع جيرانها وستواصل ذلك بجدية".

تأتي تصريحات كنعاني، بعدما نقلت صحيفة (وول ستريت جورنال)، أمس الثلاثاء، عن مسؤولين سعوديين وأميركيين أنّ "الرياض تبادلت معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن هجوم إيراني وشيك على أهداف في المملكة".

وأفادت الصحيفة بأنّ "تبادل المعلومات أدَّى إلى رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوات الأميركية وغيرها في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أنّ "الجيش الإيراني يخطط لضرب أهداف في السعودية نفسها وأهدافٍ أخرى في مدينة أربيل بالعراق، في الأيام أو الأسابيع المقبلة، حسب المعلومات الاستخبارية التي قدمتها واشنطن للرياض"، وفق قناة (الميادين).

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