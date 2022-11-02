شؤون فلسطينية

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة
صورة من حفل التسليم
رام الله - دنيا الوطن
سلم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح خمس بلديات في قطاع غزة هي: غزة، وبيت لاهيا، والزهراء، والمغراقة، وأم النصر، من خلال برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة المنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم الأربعاء، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، في مركز رشاد الشوا الثقافي التابع لبلدية غزة، بحضور محافظ غزة أحمد نصر، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورؤساء البلديات المستفيدة من المشروع، ورؤساء البلديات في القطاع.

وقال الصالح "إن القيادة تولي قطاع غزة أهمية قصوى، وتؤكد دوما بأنها لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بالقطاع وتحويله لمنطقة غير قابلة للحياة، ولطالما أعطى الرئيس توجيهاته للحكومة للعمل على تقديم الدعم الكامل لأهلنا في القطاع من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الاستراتيجية، التي من شأنها التخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات الحيوية".

وأشار الصالح إلى أن الوزارة تولي قطاع النفايات الصلبة أهمية بالغة، فبعد استكمال تجهيز المكبات الرئيسية في قطاع غزة، انطلقت اليوم مرحلة جديدة متمثلة بتطوير اسطول جمع النفايات ونقلها، وتمكين البلديات من القيام بواجباتها على النحو الافضل.

وشكر البنك الدولي، وبنك التنمية الالماني KfW ، ومؤسسة التعاون الدولي الالماني giz ، ووكالة التنمية الدولية الدنماركية، والاتحاد الأوروبي، ووكالة التنمية الفرنسية AFD ، ووكالة التنمية والتعاون السويسرية SDC ، واتحاد البلديات الهولندي، على دعم تنفيذ برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة ولذي من خلاله نُفذ هذا المشروع.

وأكد الصالح أن الطريق لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة وتحسين الأحوال المعيشية وتطوير الخدمات ومكافحة الفقر، هي من خلال تقديم الدعم  للحكومة الفلسطينية والعمل معها مباشرة، فهي الجهة التي تملك خطة واضحة وشاملة لإعمار القطاع، والقادرة على التنفيذ بكل شفافية وبمسؤولية عالية ودون أي تمييز.

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