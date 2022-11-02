سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين







ومددت سلطات الاحتلال اعتقال تسعة شبان مقدسيين، بحجة تأجيل المحاكمة أو استكمال التحقيق على خلفية رباطهم في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لاقتحامات الاحتلال.



وأفادت مصادر مقدسية أن الاحتلال نقل الفتى أمين محمد عبيسان والشاب محمد نضال العباسي من بلدة سلوان إلى مركز تحقيق المسكوبية، مع تمديد اعتقالهما حتى يوم الجمعة المقبل.



واعتقل عبيسان والعباسي بعد اقتحام منزلي عائلتيهما في سلوان صباح اليوم والعبث بمحتوياتها وتخريبها.





كما أجلت سلطات الاحتلال محاكمة الشابين المقدسيين محمد ونصر الله الأعور من بلدة سلوان حتى الــ 16 من الشهر الحالي.



وطالت حملة تمديد الاعتقال التي أصدرتها محكمة الاحتلال كلاً من شادي أبو سنينة وأيمن غوشة حتى يوم غد، فيما أجلت محاكمة الشاب محمد شريفة حتى يوم الجمعة وجميعهم من البلدة القديمة.



واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب محمد خليل محمود عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة العيساوية شرق القدس.



رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، عدداً من الشبان المقدسيين في بلدة سلوان، وعلى الطريق المؤدية إلى وادي الربابة في القدس.