شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، عدداً من الشبان المقدسيين في بلدة سلوان، وعلى الطريق المؤدية إلى وادي الربابة في القدس.


ومددت سلطات الاحتلال اعتقال تسعة شبان مقدسيين، بحجة تأجيل المحاكمة أو استكمال التحقيق على خلفية رباطهم في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لاقتحامات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن الاحتلال نقل الفتى أمين محمد عبيسان والشاب محمد نضال العباسي من بلدة سلوان إلى مركز تحقيق المسكوبية، مع تمديد اعتقالهما حتى يوم الجمعة المقبل.

واعتقل عبيسان والعباسي بعد اقتحام منزلي عائلتيهما في سلوان صباح اليوم والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

كما أجلت سلطات الاحتلال محاكمة الشابين المقدسيين محمد ونصر الله الأعور من بلدة سلوان حتى الــ 16 من الشهر الحالي.

وطالت حملة تمديد الاعتقال التي أصدرتها محكمة الاحتلال كلاً من شادي أبو سنينة وأيمن غوشة حتى يوم غد، فيما أجلت محاكمة الشاب محمد شريفة حتى يوم الجمعة وجميعهم من البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب محمد خليل محمود عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة العيساوية شرق القدس.

أخبار ذات صلة

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر

نابلس: &#34;الوقائي&#34; يضبط شبكة تدير مكتب للتداول ببورصة أجنبية غير مرخصة

نابلس: "الوقائي" يضبط شبكة تدير مكتب للتداول ببورصة أجنبية غير مرخصة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

غزة: &#34;المحكمة العسكرية&#34; تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

غزة: "المحكمة العسكرية" تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

الوزير عطاري يترأس اجتماعًا لبحث آليات تسويق زيت الزيتون

الوزير عطاري يترأس اجتماعًا لبحث آليات تسويق زيت الزيتون

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

&#34;المرور&#34;: وفاة طفلة بحادث دهس غرب مدينة غزة

"المرور": وفاة طفلة بحادث دهس غرب مدينة غزة

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر

ممثلا للرئيس عباس.. الهباش يغرس الزيتون الفلسطيني في ساحة جامع الجزائر

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

&#34;الخارجية&#34; في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

"الخارجية" في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

مع ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

مع ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

منوعات

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

عربي

لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

الأمين العام &#34;للتعاون الإسلامي&#34; يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

الأمين العام "للتعاون الإسلامي" يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل &#34;اسْتَعْبَطَ&#34;

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية