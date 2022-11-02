مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن لن تتعامل مع "بن غفير" كوزير إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الأربعاء، موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من التعامل مع عضو (كنيست) إيتمار بن غفير حالة أصبح وزيرًا في حكومة إسرائيل المقبلة.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه ليس من المتوقع أن تتعامل إدارة بايدن مع عضو (كنيست) بن غفير، بعد تعيينه وزيرًا في حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين.وفي السياق، قال المسؤولون الأميركيون إنه "لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن بن غفير، لكنهم أشاروا إلى أنه في المناقشات التي أجريت حول الموضوع قبل الانتخابات، كانت النية هي عدم التعامل معه إذا تم تعيينه وزيراً في الحكومة".