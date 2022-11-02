عاجل

  • مكتب إعلام الأسرى: محكمة الاحتلال تصدر قرار اعتقال إداري بحق الأسير هادي غوانمة من مخيم الجلزون لمدة 4 شهور


دولي

روسيا تُحذر: لنا حق الانسحاب من اتفاقية الحبوب حال انتهاك أوكرانيا الضمانات

روسيا تُحذر: لنا حق الانسحاب من اتفاقية الحبوب حال انتهاك أوكرانيا الضمانات
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ "موسكو تحتفط بالحق في الانسحاب من "اتفاقات الحبوب"، إذا أقدم الجانب الأوكراني على انتهاك الضمانات".

وقال بوتين في كلمة مقتضبة بثّها مباشرة التلفزيون الروسي إنه "صدرت تعليمات إلى وزارة الدفاع الروسية لاستئناف مشاركتنا الكاملة في هذا العمل"، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت، "تحتفظ روسيا بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقات إذا انتهكت أوكرانيا الضمانات المقدمة".

كما أكد على استعداد موسكو لتوريد الحبوب إلى الدول الفقيرة، حتى لو انسحبت من الاتفاقية، وفق قناة (الميادين).

وقال: "حتى لو انسحبت روسيا من هذه الصفقة، فإننا كما قلنا سابقاً، سنكون مستعدين لتوريد الحجم الكامل للحبوب التي تم تسليمها من أراضي أوكرانيا إلى البلدان الأكثر فقراً مجاناً".

وأمس الثلاثاء، أكد بوتين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، أنه يريد "ضمانات حقيقية" من كييف بشأن احترام الاتفاق الذي يُتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه، بسبب الهجوم الذي شنته كييف في مياه سيفاستوبول.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، إنّ "موسكو تلقّت ضمانات مكتوبة من أوكرانيا، بعدم استخدام الممرّ المخصص لتصدير الحبوب في عمليات عسكرية ضد الاتحاد الروسي".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "أوكرانيا أكدت رسمياً أنّ الممر الإنساني البحري لن يُستخدم إلا وفقاً لأحكام اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود"، بحسب "تاس".

في السياق، أعلن إردوغان، أمام البرلمان التركي، أنّ روسيا ستستأنف، اليوم الأربعاء، المشاركة في اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، مع أوكرانيا وروسيا، في 22 تموز/ يوليو، لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف إردوغان، أنّ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ نظيره التركي، خلوصي أكار، بأنّ "الاتفاق سيُستأنف اليوم".

من جهته، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، بعودة روسيا للالتزام بمفاعيل اتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، وفق ما أعلن المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك.

أخبار ذات صلة

إيران تكشف حقيقة نيتها الهجوم على السعودية

إيران تكشف حقيقة نيتها الهجوم على السعودية

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن لن تتعامل مع &#34;بن غفير&#34; كوزير إسرائيلي

مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن لن تتعامل مع "بن غفير" كوزير إسرائيلي

&#34;مصدومًا من نتائج الانتخابات&#34;.. لبيد يلغي رحلته لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

"مصدومًا من نتائج الانتخابات".. لبيد يلغي رحلته لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

خامنئي يتهم أمريكا بدعم الاحتجاجات في إيران

خامنئي يتهم أمريكا بدعم الاحتجاجات في إيران

شويغو: روسيا تعلم بمحاولات أوكرانيا صنع قنبلة &#34;قذرة&#34;

شويغو: روسيا تعلم بمحاولات أوكرانيا صنع قنبلة "قذرة"

تركيا: إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية

تركيا: إعادة فتح ممر شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية

أعضاء كونغرس يطالبون بعدم إدراج إسرائيل ضمن اتفاقية &#34;الاعفاء من التأشيرة&#34;

أعضاء كونغرس يطالبون بعدم إدراج إسرائيل ضمن اتفاقية "الاعفاء من التأشيرة"

ارتفاع عدد ضحايا عاصفة (نالغي) في الفلبين إلى 121

ارتفاع عدد ضحايا عاصفة (نالغي) في الفلبين إلى 121

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

الصالح يُسلم ثماني آليات ضاغطة للنفايات الصلبة لصالح بلديات قطاع غزة

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

قلقيلية: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

فصائل المنظمة بلبنان: يجب تصحيح خطيئة إعلان بلفور التي ارتكبتها بريطانيا

&#34;الخارجية&#34; في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

"الخارجية" في ذكرى إعلان بلفور: شعبنا صامد على أرض وطنه متمسك بحقوقه وسينتصر

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

اشتية يبحث تعزيز التعاون مع مجلس اللاجئين النرويجي

مع ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

مع ذكرى وعد بلفور.. فتوح يطالب بريطانيا بالاعتذار لشعبنا والاعتراف بفلسطين

وزير الزراعة يلتقي مجلس الزيت والزيتون والشركات العاملة

وزير الزراعة يلتقي مجلس الزيت والزيتون والشركات العاملة

منوعات

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

ريما فقيه صليبي بإطلالة جريئة وخارجة عن المألوف في الهالوين على غلاف مجلّة عالميّة

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: سميرة عبدالعزيز تثير ضجة بما حدث معها بعد وفاة زوجها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول خبر حملها

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

شاهد: دنيا بطمة ترفض مقارنتها بشيرين عبدالوهاب

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

تعرف على الشرط الغريب الذي وضعته شيرين للزواج مرة أخرى

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

مودل روز تهاجم إحدى متابعاتها بسبب كلبها

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد: حمزة نمرة يهدد (تويتر) بهذا الأمر

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف أعلنت شهد برمدا عن حملها وجنس جنينها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد كيف دعمت هيفاء وهبي يسرا اللوزي بعد التنمر على ابنتها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

شاهد: إسعاد يونس تكشف عن إصابتها بشرخ في قدمها

عربي

لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل مستمر حتى مع فوز نتنياهو

الأمين العام &#34;للتعاون الإسلامي&#34; يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

الأمين العام "للتعاون الإسلامي" يؤكد على المبادئ والقيم المشتركة بين المنظمة وجامعة الدول العربية

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل &#34;اسْتَعْبَطَ&#34;

مجمع اللغة العربية يصدر توضيحًا بشأن إجازة الفعل "اسْتَعْبَطَ"

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق القمة العربية في العاصمة الجزائرية