"مصدومًا من نتائج الانتخابات".. لبيد يلغي رحلته لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية يائير لبيد، مساء يوم الأربعاء، إلغاء رحلته المقررة الأسبوع المقبل إلى شرم الشيخ في مصر.وكان من المقرر أن يتوجه لبيد للمشاركة في قمة المناخ التي ستعقد في مصر، بعد خسارته للانتخابات، كما ذكر موقع (واللا) الإسرائيلي.وصرح مكتب لبيد، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيمثل إسرائيل في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية.هذا وتشير النتائج الأولية لانتخابات (كنيست) الإسرائيلية إلى تراجع كتلة لبيد، مما نتج عنها حالة من "الصدمة" يعيشها رئيس حكومة تسيير الأعمال بإسرائيل.