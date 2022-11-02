خامنئي يتهم أمريكا بدعم الاحتجاجات في إيران



وقال خامنئي إن "المسؤولين الأميركيين الذين يدعمون الاحتجاجات وقحون، أولئك الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة قوة لا يمكن المساس بها مخطئون، فهي معرضة للخطر تماماً كما يتضح من الأحداث الجارية"، على حد تعبيره.



وكانت وزارة الأمن ومخابرات الحرس الثوري في إيران اتهمت، يوم الجمعة، الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالتدخل في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتخطيط لإثارتها، وفق قناة (العربية).



كما اتهم مسؤولون إيرانيون ومنهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، واشنطن بدعم المحتجين في البلاد، معتبراً أن تصرفها هذا يتعارض مع مساعيها الدبلوماسية والرسائل التي تبعثها إلى طهران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي.



رام الله - دنيا الوطنجددت إيران "اتهاماتها" للمسؤولين الأميركيين بدعم الاحتجاجات داخل البلاد، في تصريحات كررتها منذ اندلاع التظاهرات منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.ووصف المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي اليوم الأربعاء، المسؤولين الأميركيين الذين يدعمون الاحتجاجات أنهم "وقحون"، بحسب ما نقلت وكالة (رويترز).