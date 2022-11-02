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دولي

شويغو: روسيا تعلم بمحاولات أوكرانيا صنع قنبلة "قذرة"

شويغو: روسيا تعلم بمحاولات أوكرانيا صنع قنبلة "قذرة"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنّ كييف تستخدم أساليب محظورة في مواجهة موسكو، كالهجمات "الإرهابية" وعمليات القتل العمد وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة، لافتاً إلى أنّ "الدول الغربية تحاول عدم ملاحظة ذلك".

وقال في اجتماعٍ لمجلس وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: "نظام كييف يلجأ إلى أساليب المواجهة المحظورة، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وعمليات القتل العمد وقصف المدنيين بالأسلحة الثقيلة واستخدامهم دروعاً بشرية".

وأضاف: "الدول الغربية تشجّع على تصعيد الصراع في أوكرانيا، وتدعم القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار بأسلحة وذخائر حديثة"، وفق قناة (الميادين).

وأكد شويغو أنّ "ناتو يزوّد أوكرانيا بمعلوماتٍ استخبارية، ويعمل على تحديد الأهداف، ويُرسل مستشارين ومرتزقة، ويشنّ حرب معلومات، ويفرض عقوبات ضد روسيا".

وأشار شويغو إلى أنّ "الوضع الحالي مفيدٌ بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تسعى بدورها للحفاظ على القيادة العالمية، مع العلم أنّ الهدف الرئيس للغرب هو تدمير الاقتصاد والإمكانات العسكرية لروسيا".

ولفت إلى أنّ حشد قوات الناتو على الجانب الشرقي يهدد حلفاء روسيا، ولا سيما بيلاروسيا، وأن عدد هذه القوات (الناتو) تضاعف قرب حدود روسيا بمعدل 2.5 مرة منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

وكان وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين أكّد أنّ "هناك معلومات بشأن تجهيز دول حلف شمال الأطلسي بنيتها التحتية وقوّاتها للحرب"، مشيراً إلى أنّ "بلاده ستردّ على جميع التهديدات بسرعة ودقة".

وتابع شويغو: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتجاهل بتحدٍ عناصر الابتزاز النووي من نظام كييف، ولا سيما الاستفزازات ضد محطة زاباروجيا للطاقة النووية".

ووفقاً لوزير الدفاع الروسي، فإنّ موسكو على علم بمحاولات كييف صنع قنبلة "قذرة"، فضلاً عن استعدادها لنشر أسلحة نووية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها.

وأعلنت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، الاثنين الماضي، أنّها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا، بناءً على طلب الأخيرة، بعدما اتّهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطمس أدلّة بشأن تطويرها "قنبلة قذرة".

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